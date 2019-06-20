Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceden belirledikleri 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen, 3'ü kadın 9 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Fuhuş yapılan evler ise mühürlendi.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:30 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
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