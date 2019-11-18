Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden birine "fuhuşa aracılık etmek" suçundan işlem başlatırken, 4 şüpheliye 6 bin 558 lira idaresi para cezası uygulandı.
Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldüren katil zanlısı yakalandı Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi: Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek