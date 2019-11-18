Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birine "fuhuşa aracılık etmek" suçundan işlem başlatırken, 4 şüpheliye 6 bin 558 lira idaresi para cezası uygulandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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