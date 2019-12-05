Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen E.Ç, E.Y. ve Ç.B. ile fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen S.S, C.Ö. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ahlak Büro Amirliği, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:28:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]