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Adıyaman'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen E.Ç, E.Y. ve Ç.B. ile fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen S.S, C.Ö. ve G.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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