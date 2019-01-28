Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Gasp İddiası

Adıyaman'da Gasp İddiası

1 saat önce

Adıyaman'da, bebek bekleyen kadın, altın ve bileziklerinin gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Adıyaman'da Gasp İddiası, System.String[]
Adıyaman'da, bebek bekleyen kadın, altın ve bileziklerinin gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde kimliği belirsiz 3 kişi, "Sağlık Bakanlığından geldiklerini" öne sürerek bir binanın 3'üncü katında ikamet eden Şükran Uzun'dan kapıyı açmasını istedi.

Şüpheliler, Uzun'un kapıyı açması üzerine içeriye girerek evdeki altın ve bileziklerin olduğu çantayı zorla alıp kaçtı.

Hamile olduğu belirtilen Şükran Uzun, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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