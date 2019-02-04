Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Gasp İddiası

Adıyaman'da Gasp İddiası

56 dakika önce

Adıyaman'da hastanede 25 günlük bebeğin küpelerini gasbettiği iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.

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Adıyaman'da hastanede 25 günlük bebeğin küpelerini gasbettiği iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu Hasne Nasır, polise başvurarak, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde tedavi gören 25 günlük bebeğinin kulağındaki altın küpenin zorla alındığını iddia etti.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, bebeğin kulağında zorlamaya bağlı kanama olduğu tespit edildi.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı aynı hastanede refakatçi olarak kalan Suriye uyruklu Hatice A'nın (22) gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlı gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:35 Kaynak: AA

Suriye, Adıyaman, Güncel
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