Adıyaman'da Gasp İddiası

Adıyaman
'da hastanede 25 günlük bebeğin küpelerini gasbettiği iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye
uyruklu Hasne Nasır, polise başvurarak, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde tedavi gören 25 günlük bebeğinin kulağındaki altın küpenin zorla alındığını iddia etti. Polis
ekiplerince yapılan incelemede, bebeğin kulağında zorlamaya bağlı kanama olduğu tespit edildi.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı aynı hastanede refakatçi olarak kalan Suriye uyruklu Hatice
A'nın (22) gerçekleştirdiğini belirledi.
Zanlı gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.