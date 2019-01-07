Adıyaman'da Gaz Kaçağı Bulunan Araca İtfaiye Müdahale Etti
1 saat önce
Adıyaman'da bir otomobildeki gaz kaçağına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Adıyaman
'da bir otomobildeki gaz kaçağına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi
üzerinde Kadir Bozan'ın kullandığı 34 TG 5321 plakalı LPG'li otomobilde gaz kaçağı bulunduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek kaçağa müdahale etti.
Bu arada trafik ekipleri tarafından kapanan yol, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:27 Kaynak: AA
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