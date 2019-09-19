Adıyaman'da Gaziler Günü etkinliği

Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları Adıyaman Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Programa Adıyaman Vali Vekili Ayhan Aypak Ak Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan kurum müdürleri şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumun ardından şehitlik ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyarette Adıyaman İl Müftülüğü görevlileri tarafından dua edildi. Şehitlik programından sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı konferans salonunda etkinlik düzenlendi.

Günün anlam ve önemi hakkında konuşan Jandarma Yarbay Zafer Yeneri, 'Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarını savunmak, savunması uğruna kendilerini feda etmeyi göze alarak, gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisindeyiz. Bugünün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığın kadim milletimizce takdir edişinin bir nişan işi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından edebi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildiği gününde yıl dönümüdürö dedi.

Konuşmaların ardından Esentepe Anadolu Lisesi 9 sınıf öğrencisi Fatma Türk'ün şiir okunmasının ardından etkinlik son buldu.