İki gurup arasında kavga - Son Dakika
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İki gurup arasında kavga

20.08.2022 11:06
İki gurup arasında kavga

Adıyaman'da gece saatte iki gurup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da gece saatte iki gurup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki gurup karşılaşınca tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırarak olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki gurup arasında kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki gurup arasında kavga - Son Dakika
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