Kavga, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki gurup karşılaşınca tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırarak olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki gurup arasında kavga - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.