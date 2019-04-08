Adıyaman'da, Geçişi İşe Başvuru Kuyruğu

ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Program kapsamında kentteki kurumlarda istihdam edilecek 2 bin 890 kişilik geçici işe girmek isteyenler, başvuru için uzun kuyruk oluşturdu.

ADIYAMAN'da, Toplum Yararına Program kapsamında kentteki kurumlarda istihdam edilecek 2 bin 890 kişilik geçici işe girmek isteyenler, başvuru için uzun kuyruk oluşturdu.



Adıyaman kent merkezi ve ilçelerdeki kamu kurumlarında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2 bin 890 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. 6 ay süreli işe alımların duyurulmasının ardından sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.



Cuma günü sona erecek müracaatların ardından işe alınacak kişiler, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.



İŞKUR Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, kura çekiminin ardından işe başlayacak kişilerin 6 ay süreyle görevlendirilecekleri kurumlarda istihdam edileceğini ifade etti. - Adıyaman

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