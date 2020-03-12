Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü - Son Dakika

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabancayla öldürdü. Yeşilyurt Mahallesi'nde Dilan B. (19), babası Yusuf B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dilan B, evdeki tabancayla babasına ateş etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yusuf B'nin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, katil zanlısı Dilan B. ile evde bulunan annesi Canan B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anneyle kızı adliyeye sevk edildi. Bu arada, birbirine kelepçeli adliyeye getirilen anne ve kızının el ele tutuşması dikkati çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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