Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü - Son Dakika

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü

6 saat önce

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü, System.String[]

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Dilan B. (19), babası Yusuf B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dilan B, evdeki tabancayla babasına ateş etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yusuf B'nin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, katil zanlısı Dilan B. ile evde bulunan annesi Canan B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan anneyle kızı adliyeye sevk edildi.

Bu arada, birbirine kelepçeli adliyeye getirilen anne ve kızının el ele tutuşması dikkati çekti.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:03 İzmit'te otogarda koronavirüs tatili yoğunluğu
23:02 Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
23:02 Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti
23:02 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
23:01 İzmir otogarında 'eğitime ara' hareketliliği

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:07:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]