Adıyaman'da geniş kapsamlı korona virüs toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da geniş kapsamlı korona virüs toplantısı yapıldı

05.03.2021 17:03
Adıyaman'da geniş kapsamlı korona virüs toplantısı yapıldı, System.String[]

Yüksek riskli 17 il içinde yer alan Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında korona virüsle mücadele toplantısı gerçekleştirilerek, il genelinde sürdürülen çalışmalar, alınan ve alınması gereken ek tedbirler ile denetimlerin yoğunlaştırılması konuları masaya yatırıldı.

Yüksek riskli 17 il içinde yer alan Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında korona virüsle mücadele toplantısı gerçekleştirilerek, il genelinde sürdürülen çalışmalar, alınan ve alınması gereken ek tedbirler ile denetimlerin yoğunlaştırılması konuları masaya yatırıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile bazı STK Başkanı ve temsilcileri katıldı.

Valilik Konferans Salonundaki toplantıda, Covid-19 vaka sayılarında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'da korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski azaltmak, sosyal izolasyonu temin için alınacak önlemler gözden geçirildi.

Gerçekleşen toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz tarafından 1 Mart tarihi itibariyle kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yürütülen çalışmalar, aktif vakalarda Adıyaman'ın son durumu, il genelinde devam eden aşılama çalışmaları ve tedbirlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Covid-19 vakalarında kırmızı kategoride yer alan Adıyaman'da bütün vatandaşlara tedbirlere sıkı sıkıya uyulması çağrısında bulunan Vali Mahmut Çuhadar ise, "Korona virüs salgını ile mücadelede toplumun bütün kesimlerine önemli görevler düşüyor. İnşallah hep birlikte sahaya hakim olmak koşuluyla, zorlamadan ziyade insanlarımızı da özendirerek bu süreci yürüteceğiz. Bir an önce turuncudan, sarıya ve sonra maviye geçmemiz lazım. Biliyorum esnafımızda, sağlık çalışanlarımızda, denetim ekiplerimiz de herkes yoruldu bu süreçte. Ama halkımızın sağlığı her şeyin sütündedir. O yüzden bu mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz. Şu önümüzdeki bir hafta on günlük süreçte özellikle ciddi bir şekilde işimize asılacağız. Biz dahil olmak üzere tüm kurum amirlerini ve her kurumdan personelini sahada görmek istiyoruz. Yaptığımız denetimleri cezalandırmaktan öte özendirmeye, teşvik etmeye ve Adıyaman'ı hak etmediği bu durumdan kurtarmaya dönük icraatlar olacak. İşlerimizi doğru ve düzgün yaptığımız sürece doğru sonuçlar alırız. Bir vatandaşımızın hayatı bile mavi ve kırmızıdan daha değerlidir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile STK'larımızdan ricam, önümüzdeki 10 günlük süreçte ciddi denetim ve özendirme faaliyetleri yapmalarıdır. Bu süreçte Emniyetimiz, Jandarmamız ve tüm kurumlarımız kendi alanlarında sahada olacak. Bu sıkıntılı süreçte herkesin elini taşın altına koyması ve gayret etmesi bizim için çok önemlidir. İnşallah Adıyamanlı hemşerilerimizin tüm kurallara hassasiyetle uymaları ile salgını kontrol altına alıp bu dönemi hep birlikte aşacağız" dedi.

Toplantı, Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da geniş kapsamlı korona virüs toplantısı yapıldı
Adıyaman'da geniş kapsamlı korona virüs toplantısı yapıldı
Adıyaman'da geniş kapsamlı korona virüs toplantısı yapıldı

Mahmut Çuhadar, Koronavirüs, Adıyaman, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da geniş kapsamlı korona virüs toplantısı yapıldı - Son Dakika


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