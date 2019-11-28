Adıyaman'da gıda üretim işletmelerinde denetim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde uygulanan "gıda seferberliği" kapsamında, Adıyaman'da kent merkezindeki gıda üretim işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.



Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekiplerin ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından numune alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde önce et ve süt ürünlerinde şimdi de market, kasap, şarküteri, bakkal, okul kantinleri, yemekhane, lokanta, restorant ve fastfood gibi işletmelere denetim yapıldığını belirtti.

Yıl boyuncu denetimlerin devam ettiğini ifade eden Alan, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca bu hafta tam bir denetim seferberliği ilan edildi. İl genelinde şok baskınlar yaparak halkımızın gıda güvenliğini sağlayabilmek açısından denetimler gerçekleştiriyoruz. İl genelinde baktığımız zaman 3 bin 657 işletmemiz bulunuyor. 2019'da yaklaşık 6 bin 258 denetim yaptık. Bunlar içerisinde 200 ürün numune alınarak laboratuvara gönderdik. 18 işletmeye de 118 bin lira da para cezası uygulandı . Bu kapsamda yapılan denetimlerde 4 işletmemize de hakkında Cumhuriyet Savcılığınca suç duyurusunda bulunulmuştur. Biz sahada sürekli denetimlerimizi devam ettireceğiz. "

İşletme sahibi Celal İzci ise denetimlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Biz de işletme olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine denetimlerinden dolayı teşekkür ederiz. Gıda sektöründeki denetimler sayesinde eksikliklerimizi gideriyoruz. Bu denetimlere önem veriyoruz. İnsan sağlığı çok önemli." dedi.