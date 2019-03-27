Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Gıda Zehirlenmesi

Adıyaman'da Gıda Zehirlenmesi

1 saat önce

Adıyaman'da 73 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Adıyaman'da Gıda Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'da 73 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'ndeki Zeynep Turgut İlköğretim Okulu'ndaki 73 öğrenci, akşam saatlerinde rahatsızlanmaları üzerine kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul dışında yiyecek ve içecek içtiklerini belirterek, "Öğrencilerin dışarıdan yedikleri yemekten zehirlendiğini düşünüyorum. Toplam 73 öğrencimiz bulunuyor. Tahliller sonucu öğrencilerin durumu netleşecektir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:45 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu! Son Dakika! İngiltere Başbakanı Theresa May'den Brexit Şartlı İstifa Mesajı Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu Üniversite Kampüsünde Yarış Yapan İki Araç Dehşet Saçtı! 1 Öldü, 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 21:46:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Gıda Zehirlenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]