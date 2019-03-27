Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Gıda Zehirlenmesi

Adıyaman'da Gıda Zehirlenmesi

13 dakika önce

Adıyaman'da 73 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Adıyaman'da Gıda Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'da 73 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'ndeki Zeynep Turgut İlköğretim Okulu'ndaki 73 öğrenci, akşam saatlerinde rahatsızlanmaları üzerine kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul dışında yiyecek ve içecek içtiklerini belirterek, "Öğrencilerin dışarıdan yedikleri yemekten zehirlendiğini düşünüyorum. Toplam 73 öğrencimiz bulunuyor. Tahliller sonucu öğrencilerin durumu netleşecektir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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