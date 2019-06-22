Adıyaman'da gıda zehirlenmesi iddiası
50 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 7 öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:43 Kaynak: AA
'ın Gölbaşı
ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 7 öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Gölbaşı Fen Lisesi'nde sabah saatlerinde kahvaltı yapan 7 öğretmen, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde 20 öğretmenin Gölbaşı Fen Lisesi'nde kahvaltı yaptığını söyledi.
Öğretmenlerin 7'sinin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Gölbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Özdemir, "Öğretmenlerimizin sağlık durumu iyi. Tahlil sonuçları açıklandı. Öğretmenlerimizin zehirlendikleri belirlendi. Çok şükür taburcu edildi." dedi.
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