Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı - Son Dakika

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin durumu iyi. En kısa zamanda taburcu edilmesini bekliyoruz." dedi.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti bulunan 58 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ve Kahta Devlet hastanelerine kaldırıldı.

İlçeye bağlı Göçeri İlkokulu ve Eskitaş Ortaokulu'nun öğrencilerinden bazıları yedikleri tavuk yemeğinin ardından, rahatsızlandı.

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