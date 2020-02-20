Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Göçeri İlkokulu ve Eskitaş Ortaokulu'nun öğrencilerinden bazıları yedikleri tavuk yemeğinin ardından, rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti bulunan 58 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ve Kahta Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin durumu iyi. En kısa zamanda taburcu edilmesini bekliyoruz." dedi.

Adıyaman, Göçeri, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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