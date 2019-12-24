Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 7'inci sınıf öğrencilerinden 9'u, mide bulantısı, yüksek ateş, karın ve baş ağrısı şikayeti sonucu Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin şikayetleri üzerine idarecilerin çocukları hastaneye götürdüğünü söyledi.

Öğrencilerin gözlem altına alındığını aktaran Alagöz, "Öğrencilerle görüştüm. Evden getirdikleri mozaikli pasta ve haşlanmış patates yediklerini söylediler. Ayrıca doktorlarla da görüştüm. Çok şükür endişelenecek bir durum yok. Yaklaşık iki saat müşahede altında tutulup, daha sonra da taburcu edilecekleri söylendi." diye konuştu.

Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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