Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar - Son Dakika

ADIYAMAN'da, tek katlı eve giren şüpheliler, içinde 4 bin 500 lira para bulunan çantayı alıp, kaçtı. Polisin, şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışması sürüyor.

Olay, öğleden sonra Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayşe Hatip'e ait eve kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içerisinde 4 bin 500 lira para bulunan cüzdanın da olduğu çantayı alarak, kaçtı. Eve gelen Hatip, çantasını göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelerek, inceleme başlatan polis ekipleri, evin yakınındaki boş arazide kadına ait çantayı buldu. Polis, cüzdanın olmadığı çanta ile evde parmak izi incelemesi yaptı. Şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.