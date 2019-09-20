Adıyaman'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Adıyaman'da 22 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında uygulama yaptı.

Ekipler, durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen minibüste 8 Pakistan, 9 İran ve 5 Afganistan uyruklu şüpheliler ile organizatör I.B. adlı kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi İ.B. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.