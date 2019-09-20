Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Adıyaman'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da 22 yabancı uyruklu yakalandı.

Adıyaman'da göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da 22 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında uygulama yaptı.

Ekipler, durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen minibüste 8 Pakistan, 9 İran ve 5 Afganistan uyruklu şüpheliler ile organizatör I.B. adlı kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi İ.B. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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