Adıyaman'da göçük: 1 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da altyapı çalışması esnasında 1 işçi toprak altında kalarak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Adıyaman'da altyapı çalışması esnasında 1 işçi toprak altında kalarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre Sümerevler Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarında, bir işçi çalışırken aniden toprağın kayması sonucu göçük meydana geldi.
Kazada, Emin Reçber göçük altında kalarak ayağından yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Reçber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi