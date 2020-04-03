Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - Son Dakika

Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, koronavirüs tedbiri için kapatıldı

ADIYAMAN'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldıklarını belirtti. Halkın salgından koruması ve virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 10.00-19.00 saatlerinde bazı caddelerin trafiğe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi. Kararın ardından yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı ile Mimar Sinan Parkı önündeki kavşak arası, bu sabah saatlerinde polis barikatları ile kapatıldı.