Adıyaman'da gönüllü gençler kendi imkanlarıyla köyün yüksek tepesine Türk bayrağı dikti - Son Dakika

Adıyaman'da gönüllü gençler kendi imkanlarıyla köyün yüksek tepesine Türk bayrağı dikti
01.05.2021 15:19
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir araya gelen gençler, köylerinin yüksek tepesine Türk bayrağı dikti.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir araya gelen gençler, köylerinin yüksek tepesine Türk bayrağı dikti.
İlçeye bağlı Söğütlübahçe köyünde yaşayan gençler köyün yüksek tepesine bayrak dikmek için girişimlerde bulundu.
Gerekli izinleri alan gençler köylülerle birlikte topladıkları yardımlarla malzemeleri temin etti.
İş ve arazi araçlarının çıkamadığı tepeye kilometrelerce yürüyerek çıkan gençler, 17 metre uzunluğundaki direğe 12 metrekarelik Türk bayrağını astı.
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