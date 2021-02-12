Adıyaman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı - Son Dakika

Adıyaman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı

12.02.2021 11:01
Adıyaman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı, System.String[]

Adıyaman'da bir köy okulunda görev yapan öğretmenler, gönüllü yürüttükleri çalışmayla okullarını yüz yüze eğitime hazır hale getirdi.

Adıyaman'da bir köy okulunda görev yapan öğretmenler, gönüllü yürüttükleri çalışmayla okullarını yüz yüze eğitime hazır hale getirdi.

Merkeze bağlı Zey köyündeki ortaokulda görev yapan 10 öğretmen, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanacak okullarında öğrencilerin rahat ortamda eğitim görebilmeleri için kolları sıvadı. Gönüllü olarak çalışma başlatan öğretmenler, okullarının temizlik ve onarımını yapıp, binanın birçok eksiklerini giderdi.

Zey Ortaokulu Müdürü Hasan Erdinç, AA muhabirine, okulda tekrar eğitime başlayacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasında farklılık olduğunu vurgulayan Erdinç, "Salgın sürecinin bir an evvel bitmesini istiyoruz." dedi.

Erdinç, öğrencilerin en iyi ortamda yeniden okulla buluşmasını istediklerini anlatarak, "Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini sağlıklı ortamda geçirmeleri için öğretmenlerimizle okulu temizledik, dezenfeksiyon işlemlerimizi bitirdik. Öğrencilerimizi çok özledik, okulumuz hazır. Öğrencilerimizle bir araya gelmek için heyecanlıyız." diye konuştu.

"Zil sesinden, öğrencilerin cıvıltısına kadar her şeyi çok özledik"

Öğretmenlerden Ramazan İnal da okullarının yeniden açılacak olmasının mutluluk verdiğini belirterek, 15 Şubat'ı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin sağlığı için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran İnal, "Çocukların sağlıklı ortamda eğitim görmeleri için öğretmen arkadaşlarımızla beraber çalışma yapıyoruz. Okulun temizliğini yaptık, öğrencileri bekliyoruz, heyecanlıyız. Okulun zil sesinden tutun da öğrencilerin cıvıltısına kadar her şeyi çok özledik." ifadesini kullandı.

Öğretmen Ezgi Gülyüz ise öğrencilerden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak, "Salgın hepimiz için çok zor geçti. Bu dönemde EBA üzerinden eğitim verdik. Okul daha da farklı. Bizler öğretmenler olarak öğrencilerimiz için okulu hazırladık. Velilerimizin gönülleri rahat olsun. Bizler bütün tedbirleri aldık." şeklinde konuştu.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nihat Özdemir'den G.Saray'ın tarih değişikliği isteğine veto: Program aynen uygulanacak Cari denge aralıkta 3 milyar dolar açık verdi Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü İzmir'deki hortum park halindeki 1,5 tonluk aracı 170 metre uçurdu FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve akademisyen hücre evinde yakalandı Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor         
10:33
Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti         
10:21
Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler         
09:59
Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak         
09:44
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı         
09:09
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
08:46
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem         
08:31
Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi         
08:26
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor         
07:37
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı         
17:47
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 11:09:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei