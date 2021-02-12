Adıyaman'da gönüllü öğretmenler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırladı - Son Dakika

Adıyaman'da bir köy okulunda görev yapan öğretmenler, gönüllü yürüttükleri çalışmayla okullarını yüz yüze eğitime hazır hale getirdi.

Merkeze bağlı Zey köyündeki ortaokulda görev yapan 10 öğretmen, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanacak okullarında öğrencilerin rahat ortamda eğitim görebilmeleri için kolları sıvadı. Gönüllü olarak çalışma başlatan öğretmenler, okullarının temizlik ve onarımını yapıp, binanın birçok eksiklerini giderdi.

Zey Ortaokulu Müdürü Hasan Erdinç, AA muhabirine, okulda tekrar eğitime başlayacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasında farklılık olduğunu vurgulayan Erdinç, "Salgın sürecinin bir an evvel bitmesini istiyoruz." dedi.

Erdinç, öğrencilerin en iyi ortamda yeniden okulla buluşmasını istediklerini anlatarak, "Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini sağlıklı ortamda geçirmeleri için öğretmenlerimizle okulu temizledik, dezenfeksiyon işlemlerimizi bitirdik. Öğrencilerimizi çok özledik, okulumuz hazır. Öğrencilerimizle bir araya gelmek için heyecanlıyız." diye konuştu.

"Zil sesinden, öğrencilerin cıvıltısına kadar her şeyi çok özledik"

Öğretmenlerden Ramazan İnal da okullarının yeniden açılacak olmasının mutluluk verdiğini belirterek, 15 Şubat'ı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin sağlığı için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran İnal, "Çocukların sağlıklı ortamda eğitim görmeleri için öğretmen arkadaşlarımızla beraber çalışma yapıyoruz. Okulun temizliğini yaptık, öğrencileri bekliyoruz, heyecanlıyız. Okulun zil sesinden tutun da öğrencilerin cıvıltısına kadar her şeyi çok özledik." ifadesini kullandı.

Öğretmen Ezgi Gülyüz ise öğrencilerden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak, "Salgın hepimiz için çok zor geçti. Bu dönemde EBA üzerinden eğitim verdik. Okul daha da farklı. Bizler öğretmenler olarak öğrencilerimiz için okulu hazırladık. Velilerimizin gönülleri rahat olsun. Bizler bütün tedbirleri aldık." şeklinde konuştu.