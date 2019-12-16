Adıyaman'da görme engelli kardeşler 60'ından sonra Kur'an-ı Kerim öğrendi - Son Dakika

Adıyaman'da görme engelli Bahri ve Bayram Tunç kardeşler, azmederek gittikleri kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Kent merkezinde yaşayan ve gençlik yıllarında görme yetilerini kaybeden 70 yaşındaki Bahri ve 65 yaşındaki Bayram Tunç, İl Müftülüğüne bağlı Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelliler Kur'an Kursuna katıldı.

Braille alfabesiyle yazılan Kur'an-ı Kerim'de kısa sürede ilerleme kaydeden kardeşler, şu an tilavet eğitimi görüyor. Azmederek Kur'an-ı akıcı okumayı öğrenen kardeşlerin en büyük hayali ise ileride çok iyi bir hafız olabilmek.

Kardeşlerden Bahri Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin en büyük hayali olduğunu, bu hayaline ulaşmak için de çok çalıştığını söyledi.

Kursa bir hocanın tavsiyesiyle başladığını anlatan Tunç, "Kursun kapısından içeriye ilk ayak bastığım an beni bir heyecan, bir sevgi sardı ve içime bir huzur girdi. Kurs eğitimi bana ve kardeşime çok faydalı oldu. Ben kurstan memnun kaldıktan sonra görme engelli olan Bayram kardeşimi de alıp getirdim, çok memnunuz." dedi.

Kardeşlerden Bayram Tunç da Kur'an öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ve bunun hiçbir duyguya eş olmadığını dile getirerek, "Kursa geldiğimden beri içimde hep bir huzur var. Belediye tarafından bize verilen araç ile buraya gelip Kur'an öğreniyoruz." diye konuştu.

Kurs hocası Ümit Şahin ise Kur'an-ı Kerim dersleri dışında dini bilgiler, itikat, ibadet ve ahlak dersleri üzerine dersler verdiklerini söyledi.

Görme engelli Bahri ve Bayram Tunç kardeşlerin, Kur'an-ı Kerim öğrenirken çok istekli olduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bahri ve Bayram Tunç kardeşler, daha önce santralde çalıştıklarından dolayı parmak hassasiyetlerini biraz yitirmiş durumdalar ve genelde dinleyerek Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Namaz surelerinin tamamını bitirdiler, sadece bir sureleri kaldı. Ezbere okuyabiliyorlar. Bizler Allah'ın 'oku emrinin' muhattabıyız, engelli oluşumuz bu vazifeyi üzerimizden kaldırmıyor. Hepimiz öğrenmek ve öğretmekten sorumluyuz."