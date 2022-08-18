Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı

Adıyaman 'da görme kaybı yaşayan ve Şanlıurfa 'ya getirilerek tedavisi yapılan yaban keçisi doğaya salındı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

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