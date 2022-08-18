Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika
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Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı

18.08.2022 11:46
Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı

Adıyaman'da görme kaybı yaşayan ve Şanlıurfa'ya getirilerek tedavisi yapılan yaban keçisi doğaya salındı.

Adıyaman'da görme kaybı yaşayan ve Şanlıurfa'ya getirilerek tedavisi yapılan yaban keçisi doğaya salındı.

Adıyaman kırsalında vatandaşlarca bulunan yaban keçisi, tedavisi için Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Görme kaybı yaşadığı belirlenen keçi, yapılan tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Keçi, daha sonra Adıyaman kırsalında doğaya bırakıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika
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