Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı
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Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı

2 saat önce

ADIYAMAN kırsalında görülen çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.

Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı, System.String[]
ADIYAMAN kırsalında görülen çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.
Adıyaman'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup genç, Pirin köyünde 20 santim büyüklüğünde çekirge gördü. Bu büyüklükteki çekirgeyle ilk kez karşılaşanlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Etçil olduğu belirtilen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği kaydedildi.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:03 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
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