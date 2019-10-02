Adıyaman'da gümrük kaçağı çay operasyonu
2 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 70 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 70 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan gümrük kaçağı çayların Adıyaman il merkezine getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kızılcahöyük köyünde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada 70 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanma üzere karakola götürüldü.
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