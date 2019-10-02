Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da gümrük kaçağı çay operasyonu
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Adıyaman'da gümrük kaçağı çay operasyonu

2 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 70 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Adıyaman'da gümrük kaçağı çay operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 70 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan gümrük kaçağı çayların Adıyaman il merkezine getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kızılcahöyük köyünde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada 70 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanma üzere karakola götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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