Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 5 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği bir yolcu minibüsünü durdurdu.
Ekipler, minibüste yaptıkları aramada, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:03 - Kaynak: AA
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