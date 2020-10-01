Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 5 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 5 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Ekipler, minibüste yaptıkları aramada, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, Cep Telefonu, Adıyaman, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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