Adıyaman'da gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

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Adıyaman'da gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 29 bin 160 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 29 bin 160 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölbaşı ilçesinde plakası belirtilmeyen bir aracı durdurdu.
Ekipler kamyonet içerisinde yaptıkları aramada 29 bin 160 paket gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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