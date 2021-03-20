Adıyaman'da güven huzur uygulaması - Son Dakika

Adıyaman'da gerçekleştirilen güven huzur uygulamasında çok sayıda kişi, araç, işyeri, park ve bahçe denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetim ve kontrollerde 2 bin 819 kişi, bin 11 araç, 324 iş yeri, 52 park bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Kontrollerde 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Maske takmayan 8 kişi, karantina ihlali yapan 1 kişiye idari ceza, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1 kişiye idari yaptırım, 5 yoklama kaçağı/bakaya şahıs yakalandı, 10 araca da trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

Salgınla alakalı bireysel sorumluluk alma ve farkındalık oluşturma adına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 4 bin broşür, il merkezi ve ilçelerde vatandaşlara dağıtıldı.

Ayrıca sivil kullanım amaçlı, satış izni olmadan yapılan proteknik maddelerin satışıyla alakalı yapılan denetimlerde, 89 bakkal, 17 hırdavatçı, 28 çiçekçi, 18 kırtasiye, 31 pastane, 12 oyuncakçı kontrol edildi.