Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması - Son Dakika

Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması

6 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Güven ve Huzur uygulamasının 7'ncisini gerçekleştirdi.

Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Güven ve Huzur uygulamasının 7'ncisini gerçekleştirdi.


Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için uygulama yaptı.


Güven ve Huzur uygulamasında 3 bin 891 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 9 aranan şahıs yakalandı.


530 araç kontrol edilirken, 3 araca cezai işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 92 umuma açık işyeri kontrol edildi. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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