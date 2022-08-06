Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

06.08.2022 14:55
Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Adıyaman'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, tamamlanacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu toplam 37 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen şahısların, burada yapılacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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