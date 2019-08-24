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Adıyaman'da güvercin tutkunları bir araya geldi

24 dakika önce

Adıyaman'da Şebap Güvercin Federasyonunca düzenlenen etkinlikte güvercin tutkunları bir araya geldi.

Adıyaman'da güvercin tutkunları bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman'da Şebap Güvercin Federasyonunca düzenlenen etkinlikte güvercin tutkunları bir araya geldi.

Kent merkezinde bulunan oteldeki etkinliğe 26 ilden katılan güvercin tutkunları, yetiştirdikleri 200 kuşu görücüye çıkardı.

Çeşitli illerden kanatlı hayvanseverlerce yetiştirilen cins kuşlar, özellikleri ve renkleriyle ilgi uyandırırken değerleriyle de şaşırtıyor.

Renkleri, fizik yapıları ve paçaları gibi birçok özelliğine göre değerlendirilen kuşlar, yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

Suudi Arabistan'dan kuşları görmeye geldiğini belirten Medeni Şerif, şebap güvercinlerini çok sevdiğini söyledi.

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Kale de güvercin tutkunlarını buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:40 Kaynak: AA
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