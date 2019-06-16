Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki Muhammed Siraç Yıldız öldü, 5 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki Muhammed Siraç Yıldız öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde Atakent köyü yakınlarında meydana geldi. Seher Yıldız yönetimindeki 63 AJ 012 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Seher Yıldız ile yanındaki Fethiye Yıldız, Muhammed Sıraç Yıldız, Yüsra Yıldız ve Yusuf Yıldız ile Merve Kaya yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed Siraç Yıldız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaralılardan Yüsra Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:54 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel
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