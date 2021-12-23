ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 5 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kadir Bilir yönetimindeki 02 AS 640 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücünün annesi Fatma (67), babası Ali (66), eşi Esma (31) ve ikiz olan bir yaşındaki çocukları Muhammed Yusuf ve Fidan Hümeyra Bilir yaralandı. Yaralanan aile fertleri kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.