Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

29.08.2022 13:49
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eyüp G., idaresindeki 02 HN 275 plakalı motosiklet ile Mehmet D., idaresindeki 46 VL 067 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi Halk Kütüphanesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eyüp G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Tragger, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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