Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde H.A., idaresindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç ile İ.D., idaresindeki tescilsiz motosiklet, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Ormaniçi köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden H.A., İ.D., ve araçta bulunan B.T., S.A., E.G., S.K., ve Y.G., yaralandı.

Kaza ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezine yapılması üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN