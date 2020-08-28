Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Besni Atmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Hacı Veli Kalkmış yönetimindeki 46 HM 790 plakalı hafif ticari araç, Abidin Tanrıverdi yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Donna Devrim Tanrıverdi, Kazım Tanrıverdi, Fatma Tanrıverdi ve Hidayet Çağla Kalmış yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Besni, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:25 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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