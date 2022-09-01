Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

01.09.2022 18:35
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat beldesi yakınlarında Yakup Y. idaresindeki 07 D 5286 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet D. idaresindeki 02 ZA 629 plakalı otomobil kafaya kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Yakup Y., Yakup Y. ve araçta bulunan Abubekir D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ve bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları araçtan çıkararak ambulanslara aldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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