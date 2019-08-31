Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Ayık'ın kullandığı 02 HH 253 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Adıyaman kara yolunun Kuruçay mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şefika ve Meryem Ayık yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Ayık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Ayık, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:16 Kaynak: AA
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