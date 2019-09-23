Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
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ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:37 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Tut
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Adıyaman-Tut yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. M.T yönetimindeki 02 HY 975 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü M.T. ile araçtaki E.T., G.K. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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