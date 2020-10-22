Adıyaman'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman 'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok