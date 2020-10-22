Adıyaman'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Özkan idaresindeki 02 BJ 664 plakalı hafif ticari araç, Kahta - Adıyaman kara yolunda havalimanı kavşağında Yunus Dağ'ın kullandığı 02 BA 469 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler Özkan ve Dağ yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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