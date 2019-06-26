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ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLA AMBULANS ÇARPIŞTI 4 YARALI

1 saat önce

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile çarpışan ambulanstaki 2 hasta ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.

ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLA AMBULANS ÇARPIŞTI 4 YARALI, System.String[]
ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile çarpışan ambulanstaki 2 hasta ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Tut ilçesinde rahatsızlanan Mahmut Bozkurt ile Mehmet Bozan, sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere Ferhan Baran Kılıç yönetimindeki 02 SA 791 plakalı ambulans ile yola çıktı. Hastaları taşıyan ambulans kent girişindeki kavşakta Salime Ç. yönetimindeki 02 HN 777 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, hasar gören ambulanstaki sağlık görevlileri Hasret Kuşçu ve Ceylan Yavuz ile hastalar Mahmut Bozkurt ve Mehmet Bozan hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
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