ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 7 YARALI - Son Dakika

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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, 2 hafif ticari aracın çarpıştığı ve güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Kamber Mavi yönetimindeki 02 DB 012 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Emre Atmaca'nın kullandığı 44 FB 259 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Bilal Atmaca, Ayşe Fatma Atmaca, Nurcan Bahar ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 7 kişinin yaralandığı ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.