Adıyaman'da Hafızlık Yarışması Yapıldı

ADIYAMAN (AA), Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

ADIYAMAN (AA), Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.



Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Gölbaşı Ulu Cami'de yapılan yarışmada, kent genelindeki imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler katıldı.



Yarışma sonucunda, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.



Hafızlık yarışmasında ise Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir'in de takip ettiği yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Evli Kadına Çıkma Teklifinde Bulunan Zanlıya Meydan Dayağı

Tacizci Adama Meydan Dayağı

Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum