Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Hafızlık Yarışması Yapıldı

Adıyaman'da Hafızlık Yarışması Yapıldı

1 saat önce

ADIYAMAN (AA), Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

Adıyaman'da Hafızlık Yarışması Yapıldı, System.String[]
ADIYAMAN (AA), Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Gölbaşı Ulu Cami'de yapılan yarışmada, kent genelindeki imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler katıldı.

Yarışma sonucunda, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Hafızlık yarışmasında ise Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir'in de takip ettiği yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:18 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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