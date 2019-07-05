Adıyaman'da hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yakalandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:46 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan S.Ö. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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