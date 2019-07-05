Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Adıyaman'da hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yakalandı.

Adıyaman'da hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan S.Ö. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:46 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, Güncel
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