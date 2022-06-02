Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı

Adıyaman'da inşaattaki iskelenin çökmesi sonucu güvenlik halatında asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de 9 katlı inşaatın 7. katında çalışan İdris Koç, iskelenin çökmesinin ardından güvenlik halatında askıda kaldı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından inşaat işçisini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.