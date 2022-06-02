Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı

02.06.2022 14:30
Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı

Adıyaman'da inşaattaki iskelenin çökmesi sonucu güvenlik halatında asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da inşaattaki iskelenin çökmesi sonucu güvenlik halatında asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de 9 katlı inşaatın 7. katında çalışan İdris Koç, iskelenin çökmesinin ardından güvenlik halatında askıda kaldı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından inşaat işçisini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı
Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı
Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı - Son Dakika


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