Adıyaman'da halaylı kar sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da halaylı kar sevinci - Son Dakika

Adıyaman'da halaylı kar sevinci

6 saat önce

Adıyaman'da, 2016 yılından bu yana ilk defa yağan kar, vatandaşlar tarafından halaylarla karşılandı.

Adıyaman'da halaylı kar sevinci, System.String[]

Adıyaman'da, 2016 yılından bu yana ilk defa yağan kar, vatandaşlar tarafından halaylarla karşılandı.


Adıyaman'da, 2016 yılından bu yana yağmayan kar yağışı, önceki gece saatlerinde başlamasıyla büyük bir sevinç yaşayan Adıyamanlılar karlı havada doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek araçlarından çaldıkları müziklerle halaylar çekerken bazı vatandaşlar ise sitelerinin bahçesine inerek burada komşularıyla halaya tutuştu. Arkadaşlarının yardımıyla yoldan kayan vatandaşlar, kar yağışının mutluluğunu yaşarken bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla öz çekim yaparak sevincini dile getirdi. Bir birinden güzel görüntülerin yaşandığı Adıyaman'da, kar yağışı devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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