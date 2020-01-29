Son Dakika › Magazin › Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika Magazin
Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı
6 saat önce
Müze Müdürlüğü yetkilileri, antik çağda Orta Anadolu'nun güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından Kommagene Krallığı'nın bulunduğu, eski Kahta Kalesi karşısındaki Arsemia Ören Yeri'nde inceleme yaptı.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, antik çağda Orta Anadolu'nun güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından Kommagene Krallığı'nın bulunduğu, eski Kahta Kalesi karşısındaki Arsemia Ören Yeri'nde inceleme yaptı.
Ekipler, çatlaklar oluşan ve kütle kayması bulunan alanı güvenlik şeridiyle çevirip ziyaretçilere kapattı. Bölgeye "Bu alana geçmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela konuldu.
Ören yerinin, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:29
Son Dakika Adıyaman'daki Arsenia Ören Yeri'ne deprem sonrası uyarı tabelası koyuldu Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyiciyi üzen ayrılık! Murat Özben diziye veda etti