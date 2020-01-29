Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika Magazin

Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı

6 saat önce

Müze Müdürlüğü yetkilileri, antik çağda Orta Anadolu'nun güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından Kommagene Krallığı'nın bulunduğu, eski Kahta Kalesi karşısındaki Arsemia Ören Yeri'nde inceleme yaptı.

Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı, System.String[]

Müze Müdürlüğü yetkilileri, antik çağda Orta Anadolu'nun güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından Kommagene Krallığı'nın bulunduğu, eski Kahta Kalesi karşısındaki Arsemia Ören Yeri'nde inceleme yaptı.


Ekipler, çatlaklar oluşan ve kütle kayması bulunan alanı güvenlik şeridiyle çevirip ziyaretçilere kapattı. Bölgeye "Bu alana geçmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela konuldu.


Ören yerinin, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.

Helenistik, Ören, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adıyaman'daki Arsenia Ören Yeri'ne deprem sonrası uyarı tabelası koyuldu
Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyiciyi üzen ayrılık! Murat Özben diziye veda etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:53:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]