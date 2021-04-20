Adıyaman'da haşere ile mücadele sürüyor - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin muhtelif noktalarında sürdürülen haşereyle mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında sürdürülen ilaçlama çalışmalarını değerlendiren Başkan Süleyman Kılınç, hedeflerinin bu yaz haşeresiz bir yıl geçirmek olduğunu söyledi.

Adıyaman Belediyesi olarak haşereyle mücadele çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüklerini de dile getiren Başkan Kılınç, "Vatandaşlarımızın haşere ve sinekten uzak bir yaz geçirmesi için şehrimizin birçok noktasında ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmaları yürüten ekiplerimiz, sıcakların artması ile birlikte üremeye başlayan sivrisinek ve karasinek larvalarının oluşumunu engellemek için çalışmalarına aralıksız devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN